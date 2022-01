Uomini e Donne, la bomba di Ciprian su Andrea Nicole: "Non avrei accettato", finalmente tutta la verità

Francesco Fredella 20 gennaio 2022 a

“Non avrei accettato il trono”: Ciprian, ex corteggiatore di Uomini e donne, rompe il silenzio. Attualmente è legato ad Andrea Nicole Conte, ma ha deciso di parlare delle dinamiche interne al dating show di Canale 5. Lui e la sua nuova metà hanno concesso un’intervista a MondoTv 24. Il concorrente, rumeno di origine, ha parlato anche di Luca Salatino, arrivato nel programma nel ruolo di corteggiatore di Roberta Giusti, che poi ha scelto Samuele Carniani. Salatino, infatti, dopo la delusione ha deciso di accettare la proposta della produzione e di diventare il prossimo tronista.

A tal proposito Ciprian ha detto: “Io non avrei accettato il trono, avrei avuto bisogno di uno stop. Non mi sarei sentito subito di mettermi in gioco di nuovo. Poi ho sempre lavorato ed ero molto stanco sotto vari aspetti. In parte non me la sarei sentita a livello sentimentale, in parte per lo stile di vita che stavo conducendo e non ce l’avrei fatta più. Poi mai dire mai”. Insieme ad Andrea Nicole ha commentato la scelta di Roberta Giusti. “Io ho sempre tifato per Samuele dal primo momento in cui è sceso. Un ragazzo dolce, puro e genuino. Quando lo ha scelto ero la persona più felice del mondo”, ha detto lei.

“Anche io tifavo Samuele. Ho avuto modo di conoscerlo e ho sempre tifato per lui. Luca teneva a Roberta e ci è rimasto male, ma adesso è sul trono e avrà modo di rifarsi. Lo vedo un ragazzo genuino e questo gli fa onore”, ha spiegato Ciprian. Tra i due, invece, la relazione procede a gonfie vele. “Contro ogni previsione sta andando tutto bene. Io lo speravo, non ne ero certa, ma la speranza c’era. Sugli attacchi in generale non mi esprimo”, ha spiegato Andrea Nicole.

