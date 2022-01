Uomini e donne, il dramma di Sara Shaimi: "Operata per un problema serio", le sue condizioni

20 gennaio 2022 a

Un compleanno non proprio sereno quello appena trascorso da Sara Shaimi, ex tronista di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi e in onda su Canale 5. La giovane ha fatto sapere ai suoi fan di essere stata sottoposta a un intervento chirurgico, pur non rivelando alcun dettaglio. Sara, dunque, che ha compiuto 31 anni, ha dovuto festeggiare all’interno della struttura ospedaliera. La Shaimi ha comunque ringraziato tutti per gli auguri ricevuti e per l’affetto.

Poi ha rivelato che quella che ha dovuto affrontare non è stata un’operazione legata all’estetica, ma qualcosa di molto più importante che riguarda la salute: "No intervento estetico. No orecchie, in quanto non credo di aver mai avuto bisogno di rifarle. No capelli, in quanto li ho dovuti anche rasare. Ho fatto un intervento chirurgico per un problema SERIO che avevo”.

L’operazione, quindi, pare sia stata eseguita alla testa. In ogni caso la giovane ha precisato che fortunatamente si tratta di un qualcosa che “si risolve”. Intanto procede a gonfie vele la storia con Sonny Di Meo, che l'ex tronista aveva scelto alla fine del suo percorso nel dating show. All'inizio, in realtà, una violenta crisi aveva colpito la coppia, che però poi è riuscita a ritrovare la serenità. Infatti, circa un mese più tardi, ha deciso di riprovarci. E oggi sono più uniti e innamorati che mai.

