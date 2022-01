Pier Silvio Berlusconi, "ho fatto causa a Mediaset": una vita rovinata, chi lo porta in tribunale

20 gennaio 2022 a

Accusa Mediaset e Pier Silvio Berlusconi la giornalista Alda D'Eusanio. Dopo la squalifica immediata alla quinta edizione del Grande Fratello Vip la sua carriera e la sua vita infatti sono state rovinate. La giornalista non lavora più, non è più apparsa in tv. Né sulle reti Mediaset né in Rai dove era spesso ospite di vari programmi. Ora la D'Eusanio, in una intervista al settimanale Nuovo, ha raccontato il suo dramma che ha coinvolto sia la sfera privata sia quella professionale.

"Ho fatto causa a Mediaset. Per due mesi ho aspettato che qualcuno mi rispondesse. Ma nessuno mi ha mai più parlato: né Alfonso Signorini né tantomeno l’editore Pier Silvio Berlusconi", tuona la giornalista. "che ha preso la decisione di cacciarmi via con infamia, distruggendo 40 anni di carriera". E ancora attacca la D'Eusanio: "Oltre che in Mediaset non mi chiamano più in Rai: per quale motivo?".

In realtà la D'Eusanio, quando era una delle concorrenti della Casa ha lanciato una serie di sparate che oltre a costarle caro hanno fatto infuriare le persone coinvolte che si sono rivolte agli avvocati. Il produttore discografico Adriano Aragozzini, per esempio, le ha chiesto un milione di euro di danni per avergli attribuito la “distruzione” artistica e umana di Mia Martini. Laura Pausini, invece, ha denunciato la giornalista per le false accuse di violenza domestica che hanno coinvolto il suo compagno Paolo Carta.

