Amici, scontro tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro: "Dove vuoi arrivare?", "Che te ne frega?"

20 gennaio 2022 a

a

a

Nuovo scontro ad Amici, il programma in onda su Canale 5 e condotto da Maria De Filippi. Ancora una volta a essere uno contro l'altro sono Raimondo Todaro e Alessandra Celentano. Dopo che l'insegnante di danza ha preso di mira i ballerini di Todaro (prima Serena, poi Christian e adesso anche Mattia), il latinista ha voluto replicare. Ecco allora che l'ex ballerino di Milly Carlucci ha proposto una sfida interna tra Christian e Cristiano, il ballerino della Celentano che ha dovuto lasciare la scuola perché a vincere è stato Christian.

La Celentano cerca nuovi ballerini? Furia di Raimondo Todaro: dietro le quinte è finita malissimo

Immediato l'incontro tra i due e non senza qualche polemica. "Vorrei capire dove vuoi arrivare. Non capisco l’accanimento con Cristiano, adesso se parte questa proposta Carola va a casa. Vogliamo andare al Serale con Mattia con le stampelle che pensa agli anelli e con Christian che non è un genio? Mi sembra che tu stia affossando la danza", ha tuonato la Celentano mentre il suo interlocutore ha affermato che non esiste alcun accanimento.

Braccia al cielo e linguaccia? Raimondo Todaro, il gesto che scatena il caos: ecco come lo spiega | Guarda

Poi la discussione è passata a Mattia Zenzola. In questo caso la Celentano ha dichiarato a Todaro di avere intenzione di cercare un altro ballerino di latino americani. La ballerina ne ha addirittura trovati due e per questo si aspettava un intervento di Todaro quando lo ha interrogato. Intervento che non è mai arrivato. "Non sono intervenuto per rispetto a te - si è giustificato -, non per rispetto a Mattia. Dal mio punto di vista, visto che non è un tuo allievo… Quando ero a scuola ed ero in sezione A, non venivano i professori della sezione B a fare lezione o a vedere a che punto eravamo. A te che cavolo te ne frega se Mattia è pronto o non è pronto? Non è un tuo allievo, preoccupati dei tuoi, è un altro modo per screditare un mio allievo".

Da Amici e Sanremo all'addio alla musica? Valerio Scanu, una radicale svolta di vita: "Tra 6 mesi..."

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.