GfVip, Delia Duran a caccia: "Sono qui per trovare un nuovo uomo". E Barù la umilia: "Ma se..."

Francesco Fredella 21 gennaio 2022 a

a

a

“Sono venuta al Grande Fratello Vip per trovare un nuovo uomo, mi piace Barù”: Delia Duran adesso sorprende tutti. L’ex di Alex Belli (perché pare che si siano lasciati) si sbottona un po’ di più. “Sono qui per trovare un altro uomo. Questa è la verità. Visto che Barù è tremendo, io voglio essere tremenda. Mi vedete allegra? Ci voleva una botta d’allegria, basta essere triste. La vedova allegra sono qui, tiè. Sono venuta qui per conquistare un grande uomo come Barù. Tu hai ogni riccio un capriccio e mi stuzzica“, dice.

Gf Vip, ascolti in calo senza Alex Belli? La decisione (pazzesca) di Alfonso Signorini per ribaltare il format

Ancora non si conosce la reazione di Belli, che solo pochi giorni fa aveva detto: “Non penso che potrebbero piacergli dei ragazzi dentro al GfVip. Nonostante Delia abbia anche il mio modo di fare, è solare e giocosa quindi può essere fraintesa. Potrebbe trovarsi bene con Barù. Certo non baci artistici. Lei può anzi, dopo la sospensione di ieri sera… può vivere come ha sempre voluto. Poi noi non siamo single, è una sospensione“.

"Cos'è successo sotto le coperte". Soleil e Delia, sesso e corna: clamoroso imbarazzo al GfVip



Intanto, dall’altra parte, parla Barù. Che dice: “Ma chi ci crede al fatto che sei venuta qui a raccontarti e a cercare la verità. E non credo nemmeno che stai cercando un uomo. Io invece sono sincero, sono venuto al GF Vip a fare il co****ne e lo ammetto senza farmi problemi di nessun tipo. Dai io non voglio continuare, non mi piace sparare sulla Croce Rossa. Non metterti sul mio stesso piano: perché sei tu quella che ci crede tantissimo e dice di volersi raccontare, io ripeto che sono qui a fare il giullare. […] Tu ormai parli sempre delle stesse cose, Soleil e Alex e hai già finito gli argomenti”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.