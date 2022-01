GfVip, Sonia Bruganelli umiliata da Adriana Volpe: "Piccola piccola, e non mi riferisco a..."

Francesco Fredella 21 gennaio 2022 a

Sonia Bruganelli contro Adriana Volpe. E viceversa. Tra le due opinioniste del Grande Fratello Vip non mancano attriti. “Sembra mio fratello minore, con il quale litigavamo per avere attenzioni da nostra madre. Solo che lei potrebbe essere la mia sorella maggiore per questioni anagrafiche. Adriana, stai serena…”, dice la Bruganelli che attacca così, in un’intervista rilasciata a Chi, Adriana Volpe. Intanto, Alfonso Signorini resta in silenzio. Senza dire nulla.

Tra loro tutto si sarebbe incrinato dopo quella foto della Bruganelli con Giancarlo Magalli, acerrimo nemico della Volpe (tra i due è iniziata una battaglia legale dal tempo de I fatti vostri). “Non mi pento di nulla. Adriana se l’è presa ma diciamoci la verità, i rapporti tra di noi sono sempre gli stessi, ovvero lontani”, dichiara l’opinionista. “Vorrei rassicurare la Volpe che quando siamo in studio e parlo con un autore o uno dei presenti, lei non deve seguirmi perché magari lei pensa che io possa aver scoperto chissà quale segreto”, continua.

E non tarda ad arrivare la risposta della Volpe. “Brava Sonia, hai ragione: tu rispetto a me sei piccola, piccola, piccola…e non mi riferisco ovviamente né all’età né all’altezza. Di grandi ci sono solo le bugie che dici e le libertà che ti prendi”: parole affidata a Twitter e Instagram. Sarà la fine? La Bruganelli ha dichiarato di essere pronta a tornare al suo lavoro dietro le quinte. Il Gf vip è stata una parentesi, nulla di più. Per la Volpe, invece, si parla di un bis.

