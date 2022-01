Gf Vip, rissa tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli: "Solo perché stai con Bonolis", "Ridicola"

22 gennaio 2022 a

Scintille al GfVip. Non tra i concorrenti, ma tra le due opinioniste del reality, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Tutto è partito da un'intervista rilasciata dalla moglie di Paolo Bonolis al settimanale Chi. Un'intervista nella quale non è mancata una stoccata alla collega Adriana: "Vorrei rassicurare la Volpe che quando siamo in studio e parlo con un autore o uno dei presenti, lei non deve seguirmi perché magari lei pensa che io possa aver scoperto chissà quale segreto. Sembra mio fratello minore, con il quale litigavamo per avere attenzioni da nostra madre. Solo che lei potrebbe essere la mia sorella maggiore per questioni anagrafiche. Adriana, stai serena…".

La Volpe, allora, ha risposto su Twitter scrivendo: "Brava Sonia, hai ragione: tu rispetto a me sei piccola, piccola, piccola…e non mi riferisco ovviamente né all’età né all’altezza. Di grandi ci sono solo le bugie che dici e le libertà che ti prendi". La questione, però, non è finita lì. Nella puntata andata in onda ieri sera su Canale 5, infatti, le due hanno continuato a discutere.

"Ha parlato la Marchesa del Grillo. Lei può dire ciò che vuole perchè il tuo nome e cognome è Bonolis", ha detto Adriana in puntata. Secca la replica di Sonia: "Stai degenerando, cosa c'entra mio marito. Io le ho anticipato questa cosa perchè scherziamo con il nostro autore ed è diventata una barzelletta". Alla fine, come racconta il Messaggero, la Volpe si è addirittura alzata e rivolgendosi alla Bruganelli ha detto: "Mi inchino a lei Marchesa del Grillo". E Sonia: "Ti stai rendendo ridicola".

