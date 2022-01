C'è posta per te, Roberto Baggio sconvolge il vedovo Agazio: il regalo che gli "ribalta" la vita

23 gennaio 2022 a

Ancora lui, sempre un fuoriclasse, sempre Roberto Baggio. Il numero uno anche a C'è posta per te, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Già, il Divin Codino era ospite nella puntata di sabato 22 gennaio, dove è arrivato per fare una sorpresa ad Agazio, 63enne di Catanzaro rimasto vedovo dopo 33 anni di matrimonio.

A chiamare Roberto Baggio la figlia Rosi, che dopo il dolore e il lutto ha voluto regalare al papà un momento indimenticabile con il calciatore che più ha amato nella sua vita (la moglie di Agazio, Anna, è morta dopo una lunga battaglia contro la sclerosi multipla e da quel momento il marito si è chiuso in se stesso, quasi rinunciando a vivere).

La storia di Agazio ha commosso il pubblico, soprattutto quando ha raggiunto il centro dello studio insieme al cognato e a uno dei suoi figli. E solo dopo è entrato Roberto Baggio, che si è messo al fianco di Agazio. E quest'ultimo ha sussurrato all'ex calciatore: "Sei un grande, è un sogno". E Baggio: "Per me è emozionante e complimenti perché siete una famiglia esemplare". E ancora, il Divin Codino gli ha sussurrato: "Bisogna andare avanti, io ho perso mio padre e so cosa vuol dire. Ne uscirai alla grande perché hai un cuore grande. E in una serata di festa così, ci devono essere dei regali". Come ulteriore regalo, Baggio ha consegnato ad Agazio un assegno.

