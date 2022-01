Uomini e Donne, "mai così brutale": Gemma Galgani e Tina Cipollari, la più estrema delle risse?

23 gennaio 2022 a

Rumors e anticipazioni su Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Anticipazioni relative alle registrazioni degli ultimi giorni, in particolare su quella di ieri, sabato 22 gennaio, iniziata con Gemma Galgani protagonista.

Secondo quanto rivela la pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, la dama torinese, al centro dello studio, è stata protagonista dell'ennesima rissa con l'arci-rivale Tina Cipollari. Pochi dettagli, ma assicurano che lo scontro sia stato durissimo.

Per certo, Gemma Galgani da qualche tempo ha iniziato a conoscere un nuovo cavaliere, arrivato nel programma della De Filippi nella puntata di venerdì: si chiama Massimiliano e si è scoperto essere uscito in passato anche con Nadia Marsala. Notizia, quest'ultima, che per certo non avrà fatto piacere a Gemma e su cui, con assoluta probabilità, la Cipollari avrà seminato zizzania e veleno. Insomma, chi non vuole perdersi l'ultima rissa tra Gemma Galgani e Tina Cipollari, rissa che potrebbe essere tra le più brutali, non si deve perdere le prossime puntate di Uomini e Donne.

