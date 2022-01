C'è posta per te, Luigi e Carmen fanno pace in studio? Ma subito dopo... indiscrezioni drammatiche: finisce in vera disgrazia

23 gennaio 2022 a

a

a

Nella puntata di C'è posta per te in onda ieri sera, sabato 22 gennaio, su Canale 5, ha fatto molto parlare la drammatica storia di Carmen e Luigi. In studio da Maria De Filippi, infatti, un padre e una figlia, napoletani, che per un lunghissimo periodo hanno rotto il rapporto. A cercare di riallacciare è stata lei: dopo che papà aveva divorziato dalla moglie e smesso di pagare gli alimenti, la figlia non lo aveva più visto.

Roberto Baggio sconvolge il vedovo Agazio: il regalo che gli "ribalta" la vita, clamoroso dalla De Filippi

Una storia drammatica, con accuse reciproche, con l'uomo che si difendeva e Carmen che ricorda come la madre "mi diceva di venire da te a chiedere i soldi, ero piccola". Insomma una ferita profonda, difficile da rimarginare. Luigi da par suo non ha mai mostrato segni di comprensione, né in studio né nella vita, "non mi hai fatto nemmeno gli auguri a diciotto anni", gli ha rinfacciato lei.

Andrea paralizzato prima del matrimonio. E Stefania... Strazio dalla De Filippi, un finale pazzesco

Morale della favola, Luigi era pronto a chiudere la busta. Ma un intervento della De Filippi, lontano dalle telecamere che hanno trasmesso uno studio silenzioso per cinque minuti, gli ha fatto cambiare idea: busta aperta tra mille titubanze e abbraccio con Carmen, certo non particolarmente clamoroso.

Insomma, comunque sia un lieto fine? Non proprio. Ora infatti dal Vicolo delle News si apprende che Carmen e Luigi hanno riallacciato i rapporti dopo C'è posta per te, ma solo per pochissimo tempo (le registrazioni sono della scorsa estate). Infatti dopo solo qualche settimana i due hanno di nuovo rotto e, da quel giorno, non si sono più visti né sentiti. Versione confermata su Instagram da altri account specializzati. Insomma, è finita in disgrazia...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.