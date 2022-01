Avanti un altro, Leonardo Fumarola in studio da Bonolis: clamoroso (e irriconoscibile), 20 anni fa era una star della tv

24 gennaio 2022 a

Il concorrente di Avanti un altro avrà fatto saltare sulla sedia i tele-maniaci dalla memoria lunga. In studio da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, nel quiz versione Pure di sera!, ecco sfilare Leonardo Fumarola. Il nome dirà poco al grande pubblico, ma una ventina di anni fa era tra i concorrenti più amati dai giovani telespettatori di Amici di Maria De Filippi, il talent che all'epoca (era il 2001) si chiamava ancora Saranno famosi. Proprio Bonolis, una volta che il concorrente si è seduto sullo sgabello, ha voluto giocare a carte scoperte ricordando il passato artistico e televisivo dell'aspirante ballerino.

E oggi, Fumarola che fa? "Mi occupo sempre di spettacolo, dalle capriole mi sono evoluto: faccio spettacolo ad alto rischio per compagnie internazionali", ha spiegato il 38enne, porgendo a Bonolis un assist perfetto per la solita, godibilissima stilettata alla sua spalla: "Vede che lui si è evoluto, lei Laurenti non si evolve". Finita la gag, si è entrati nel vivo del gioco: ancora una volta, però, il rutilante mondo del piccolo schermo non regala grandi soddisfazioni a Leonardo. Eliminato a Saranno famosi e fatto fuori anche ad Avanti un altro, uscito dopo una serie di risposte sbagliate.

Ma il ballerino, in realtà, ha raccolto soddisfazioni anche lontano dalla ribalta della "prima fila". Dopo la prima edizione di Amici vinta da Dennis Fantina, Fumarola dal 2002 al 2006 è stato nel corpo di ballo di Buona domenica e nel 2015 ha riassaggiato la prima serata televisiva, partecipando come concorrente a una puntata di Italia's Got Talent insieme al gruppo di ballo Origami, mentre nel 2017 salì sul palco dell'Ariston al Festival di Sanremo insieme ai danzatori aerei della compagnia Kataklò Athletic Dance Theatre.

