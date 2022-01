Amici 21, Albe e Luigi in programmazione su Radio Zeta: un'altra settimana per votare su RTL 102.5 Play

Francesco Fredella 24 gennaio 2022 a

Federica Gentile, di RTL 102.5 e direttrice artistica di Radio Zeta, torna ad Amici di Maria De Filippi. Dopo la scorsa settimana - quando è stato annunciato l'arrivo a Radio Zeta di Alex, Aisha, Crytical e Rea - c'è un'altra grande novità: nella radiovisione punto di riferimento della Generazione futuro stanno per approdare anche Albe e Luigi. Infatti, la Gentile ad Amici dice sì ai due ragazzi che da stanotte - per una settimana - saranno in programmazione su Radio Zeta con i loro due singoli. E sostituiranno i quattro i 4 della scorsa settimana.

"Lasciatemi ringraziare le migliaia e migliaia di ascoltatori di Radio Zeta, telespettatori e fan di Amici che continuano ad andare su RTL 102.5 PLAY per esprimere la propria preferenza", dice la Gentile. Anche per questa settimana, quindi, sarà possibile "votare" il cantante preferito.

TUTTO SUI DUE RAGAZZI DI AMICI CHE ENTRANO IN PROGRAMMAZIONE SU RADIO ZETA

Chi é Albe? Un ragazzo di 20 anni, vive ad Alfianello, in provincia di Brescia, con i suoi genitori ed i suoi due fratelli. Ha frequentato due anni di economia e lavora nei bar come dj da quando aveva 16 anni. Suo padre ha sempre avuto in casa chitarra e batteria e lui è cresciuto coltivando la passione per il canto e la musica.

Luigi ha 20 anni e vive a Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro, con i genitori e suo fratello. Collabora con uno studio di registrazione saltuariamente e caratterialmente si definisce testardo ed un po' disordinato. Per lui il periodo più bello della sua vita è stato quando suonava a scuola e alle assemblee studentesche. Quando era piccolo il padre gli faceva ascoltare musica americana e così ha capito che voleva cominciare a suonare la chitarra.

