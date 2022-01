Uomini e Donne, Gemma Galgani umilia Tina Cipollari: "Quanto sei squallida?", che fine fa il suo regalo

24 gennaio 2022 a

Il compleanno di Gemma Galgani ha rappresentato un nuovo motivo di scontro con Tina Cipollari a Uomini e donne. La storica opinionista del dating show, infatti, prima ha fatto entrare nello studio un tavolo con una torta fatta di carta igienica e poi ha letto il biglietto di auguri, che però era pieno di parole al veleno. Ma non è tutto. La dama torinese ha perso la pazienza quando la Cipollari le ha consegnato il suo regalo.

“Mi ha fatto un pensierino ortofrutticolo. Lo restituisco, ma lo capisci quanto sei squallida? Ma per fortuna che c’è tanta gente che mi vuole bene…”, ha detto sconfortata Gemma. Tina, però, non è rimasta in silenzio. Rivolgendosi al pubblico, ha detto: "Ho preparato la torta, ho scritto la poesia, le ho anche comprato il regalo al mercato. E sono pure squallida?”.

A quel punto è intervenuto anche Gianni Sperti, che incredibilmente si è schierato dalla parte di Gemma, facendo notare alla collega che avrebbe dovuto comportarsi in modo più gentile con la dama, almeno nel giorno del suo compleanno: "Almeno per il suo compleanno potevi essere carina. Mi dissocio da tutto quello che hai detto, vorrei vedere come ci arrivi tu a 72 anni…”. La Cipollari, allora, è andata su tutte le furie: "Tu non puoi parlare…”.

