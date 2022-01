Gf Vip, Alex Belli "ha lasciato l'Italia": la scelta estrema dopo essere stato umiliato da Signorini. Voci-choc

25 gennaio 2022 a

a

a

Alex Belli potrebbe aver definitivamente chiuso con il Grande Fratello Vip? Difficile crederlo davvero, dato che è stato il protagonista indiscusso della prima parte del reality di Canale 5 e ancora regge interi blocchi con il triangolo venutosi a creare con la moglie Delia Duran e l’amante Soleil Sorge. L’attore ha però deciso di lasciare l’Italia: ha infatti pubblicato sui social una foto che lo immortala mentre sta per partire con l’aereo.

"Sono in imbarazzo, questo è insopportabile". Alfonso Signorini sbotta in diretta: valanga di accuse ad Alex Belli

La sua destinazione dovrebbe essere l’Egitto, più precisamente Sharm el-Sheikh, dove pare lo attenda il suo amico Alessandro Filippi. Prima ancora Belli aveva pubblicato un tweet che lasciava poco spazio all’immaginazione, forse scritto di getto per il risentimento nei confronti di Alfonso Signorini, che lo aveva momentaneamente cacciato dallo studio dopo essere stato più volte interrotto dall’attore mentre si parlava del triangolo con Delia e Soleil. Poi in realtà sul finire della puntata è rientrato ed è rimasto seduto al suo posto fino al termine della diretta.

"Solo perché stai con Bonolis", "Ridicola". Tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli la lite degenera. E al Gf Vip è rissa

“Game over - ha scritto su Twitter - ritorno nella mia factory creativa, dove vivo con anime dove non abbiamo bisogno di etichettare, scatolare e definirci. In quel magico mondo, per il quale abbiamo tanto lottato, che si chiama libertà di escrezione di vita. Non è più il mio game”. Quindi Belli si è chiamato fuori dalle dinamiche del Gfvip? Lo scopriremo presto.

"Piccola piccola, e non mi riferisco a...". Proprio quello: Bruganelli umiliata da Adriana Volpe

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.