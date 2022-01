Uomini e Donne, il 91enne sconvolge Maria De Filippi: "Posso dirlo? Per me la Rai...", caos in studio

25 gennaio 2022 a

Una scena un po’ surreale è stata mandata in onda su Canale 5 durante la puntata di Uomini e Donne. Alessandro, un 91enne protagonista nel dating show di Maria De Filippi in qualità di corteggiatore della signora Pinuccia, ha rivelato di avere dei problemi con la sua dama: i due litigano spesso perché lei vorrebbe poter guardare Rai1 in televisione, ma lui ha messo il veto assoluto.

Da qui si è venuta a creare la scena surreale, con la De Filippi a sposare la causa di Pinuccia nel tentativo di far crollare la convinzione di Alessandro. “A lei piace, perché tu devi vedere solo Canale 5?”, ha chiesto la conduttrice di Mediaset. “Non voglio parlare di questo fatto - ha risposto il 91enne - io a casa mia la Rai non l’ho mai vista. È il principio. Posso parlare come voglio o non posso?”.

La De Filippi però non si è arresa, ma Alessandro a questo punto si è lasciato andare a uno sfogo: “L’altro giorno col mio amico abbiamo parlato di questo. La Rai si prende il canone, fa le pubblicità e tutto. Ha perso anche la Coppa Italia, che è andata a finire a Mediaset, tanto per dire una cosa. Non è che non mi piace, non la vedo proprio”. La De Filippi ha insistito affinché accontenti i desideri di Pinuccia e lui alla fine ha ceduto: “Stasera ti faccio guardare Rai1”.

