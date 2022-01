Gf Vip, Carmen Russo-choc: "Prenderlo per i capelli e...". Dritta a Delia Duran: come deve ridurre Alex Belli

Francesco Fredella 26 gennaio 2022 a

La tarantella continua. Lui, lei e l'altra: Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. Pure adesso che l'attore di Centovetrine sembra aver fatto un passo indietro (pare che sia partito per l'Egitto). Adesso, però, arriva la ramanzina di Carmen Russo, che nella casa del GF Vip non ha mai creduto alla "chimica artistica di cui Alex Belli parla da sempre. Insomma, ancora polemica al reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

"Dentro ho visto Alex e Soleil e devo dire che si capiva bene tutto, se la sono passata bene. Diciamo che è stata una bella amicizia chimica, sono stati molto, molto bene. Adesso è entrata Delia e non capisco bene lei. Ho visto dei momenti di avvicinamento tra Soleil e Delia e secondo me potrebbero coalizzarsi contro Alex. Avendo Alex in comune hanno tante cose da dirsi. Poi è chiaro che all’inizio loro due se ne sono dette di tutti i colori ed è normale. Io però fossi stata in Delia avrei reagito in maniera diversa. Avrei preso mio marito per i capelli e l’avrei portato via, non me la sarei presa con l’altra", dice la ballerina. "All’inizio dicevo che Alex doveva difendere l’amore con Delia, ma poi tutto può succedere. Ora come ora mi sembra tutta una tarantella. La tarantella è un ballo di gruppo, quindi a questo punto ci siamo capiti. Se c’è ritmo e c’è musica va bene”. La moglie di Enzo Paolo Turchi parla nel corso di Gf Vip Party - un format in Rete di Mediaset.

Poi Carmen, che pare sia già stata contattata da un reality spagnolo, spara a zero nei confronti di Alex Belli. "Deve avere rispetto per le donne”, dice. “Ho una grande considerazione dell’amore e forse la gente sottovaluta l’amore. Alex è sposato, ha una moglie e non doveva andare oltre. Lui doveva prendere una decisione e dire ‘sono pazzo di Soleil, addio a Delia’. I piedi in due scarpe non si tengono! Siamo donne e non oggetti, lui non può usare la donna in quel modo. In Soleil io avrei pensato ‘se lui non ha rispetto per la moglie, se un giorno si metterà con me farà lo stesso’. Alex comincia a parlare e a fare, lui si convince. Direi che Belli è un attore senza regista e va sempre oltre, è vittima di sé stesso”.

