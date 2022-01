Amici, tsunami-Covid sul programma di Maria De Filippi: si ferma il programma, un guaio enorme

Francesco Fredella 26 gennaio 2022 a

Ci sarebbero diversi positivi ad Amici di Maria De Filippi. E la puntata, che sarebbe stata registrata oggi, pare che sia saltata. Nessuna comunicazione ufficiale, ma solo una serie di indiscrezioni che arrivano alle nostre orecchie. Quasi sicuramente, si tratta solo di un rinvio. Nulla di eccessivamente grave, per fortuna. In ogni caso nella trasmissione di Queen Maria i protocolli di sicurezza sono altissimi: tutti i professori e non solo vengono sottoposti a tampone mentre i ragazzi sono tutti in una "bolla", un ero e proprio isolamento.

Eppure il Covid avrebbe messo alla prova tutte queste misure, fortunatamente sono tutti vaccinati e quindi asintomatici. Ovviamente in studio ci sono le distanze di sicurezza e le mascherine Ffp2. Cosa accadrebbe se gli allievi risultassero positivi? Sarebbe un bel problema, ma sicuramente risolvibile. Il Covid, però, anche lo scorso anno ha colpito la scuola di Amici mettendo in condizione il programma di andare comunque avanti in "smart working".

Potrebbe accadere pure in questa nuova puntata, che sta per essere registrata: si tratta di un piano B, eccezionalmente valido per salvare il programma che sta battendo tutti i record di ascolti. Per adesso non si sa quale siano i ballerini che sono risultati positivi al Covid, circola solo il nome di Andreas Muller che è in isolamento da settimane visto che prima di lui lo era anche Veronica Peparini. I ballerini, in ogni, modo stanno tutti bene. Per fortuna. Intanto, gli occhi sono già puntati al serale - che inizierà tra pochissimo e decreterà un altro grande vincitore di questa edizione.

