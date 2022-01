Uomini e donne, Gemma Galgani "orgogliosa di essere uno zerbino". Gelo De Filippi: "Così diventa umiliante"

Francesco Fredella 26 gennaio 2022 a

Succede di tutto, ma proprio tutto a Uomini e donne. Una puntata imperdibile in cui Massimiliano umilia Gemma Galgani. “Ti ho invitata a cena? Non me ne sono accorto”, dice il cavaliere. Che "punge" la storica dama di Uomini e donne. Qualcosa sembra essere cambiato: Gemma Galgani inizia una nuova puntata di Uomini e Donne, pare avere una luce diversa rispetto al solito.

Ed è tutto vero. Gemma rivela di essere felice, al settimo cielo, perché sta frequentando Massimiliano. Eppure lui la snobba, sganciando una vera cannonata. Maria De Filippi, nel corso della puntata, fa sapere che Massimiliano sta frequentando un'altra donna: si tratta di Nadia. In onda, durante la puntata, va l’RWM della loro esterna. Cala il gelo. Massimiliano liquida Gemma Galgani dicendo che tra loro non ci sarà mai nulla. Ma spunta una curiosità, Gemma vuole sapere come mai l'ha invitata a cena pur non essendo interessato a lei. Massimiliano, però, umilia Gemma Galgani così:

“Ti ho invitata a cena? Non me ne sono accorto…”. Ma arriva la cannonata di Tina Cipollari, che dice a Gemma: “A prescindere da quello che ha fatto Nadia tu non le piacevi comunque…Non sono mai stata uno zerbino di un uomo…”. E poi la risposta che lascia tutti senza fiato: “Sono orgogliosa di essere stata uno zerbino perché ho seguito il mio cuore…".

"Poi diventa umiliante", commenta Maria De Filippi, invitando la dama di Torino a sedersi nel parterre abbandonando il centro studio. Caso chiuso? Forse. Gemma, da sempre, continua ad essere una delle protagoniste indiscusse degli ultimi anni.

