GfVip, Lulù Selassie disperata: "Quando parlano di loro tre...". Alfonso Signorini sabotato?

Francesco Fredella 27 gennaio 2022 a

a

a

Adesso Lulu vuole sabotare il Gf vip. Sembra che sia stanca delle puntate dedicate ad Alex Belli e Soleil. E spara a zero: “Già immagino la puntata di venerdì. Parleranno delle radio che abbiamo fatto, un pezzetto piccolo. Poi inizierà con la solita cosa. Io dico, ma perché non ci lasciano tutti in camera a parte loro e arriviamo in salotto quando hanno finito? Sì ci chiamano quando hanno fatto, perché non ce la faccio più. Quando parlano di loro 3 vorrei sbattermi qualcosa in testa. Cioè sono seria, non ce la faccio. Alex con i suoi tweet del ca**o, ragazze io non ce la faccio più.

"Piccola piccola, e non mi riferisco a...". Proprio quello: Bruganelli umiliata da Adriana Volpe

Voglio proprio vedere la faccia di Manuel quando ci sarà questo argomento. A parte che lui all’inizio è sempre stato molto diplomatico, ma nell’ultimo mese non gli fregava proprio più nulla e diceva tutto. Era già stufo di tutto, di tutte queste ridicole tarantelle qua. Roba inventata, perché lui mi ha confessato che pensava fosse una cosa programmata dall’inizio. Secondo me tutti e tre si sono messi d’accordo prima, amo direi che è palese che abbiano fatto questo”, dice.

"Solo perché stai con Bonolis", "Ridicola". Tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli la lite degenera. E al Gf Vip è rissa

Nella puntata di venerdì Alex Belli non ci sarà. E neppure in quella della settimana successiva: praticamente l’attore è volato in Egitto (così ci dice una fonte segreta): il Gf vip dovrà fare a meno di lui per qualche settimana, ma Alex ci sarà lo stesso con RVM e storie che ripercorrono la soap con Delia e Soleil. Insomma, non è ancora finito del tutto? Pare proprio di no.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.