Amici, salta la puntata per Covid? Il piano B di Maria De Filippi: una mossa senza precedenti

Francesco Fredella 27 gennaio 2022 a

a

a

Stop. Il Covid mette in crisi Amici, a quanto pare la puntata di domenica non ci sarà, addio alla canonica registrazione come ogni settimana. Sembra che Maria De Filippi abbia in mente il piano B con una puntata speciale, diversa rispetto al solito. Ma Amici ci sarà comunque, la puntata non salterà (tra l'altro ogni domenica fa il pieno di personaggi).

Amici 21, Alessandra Celentano umiliata da Raimondo Todaro: "Cerco un fidanzato per lei, deve...". Cala il gelo



Il piano B quale sarà? Dopo la notizia legata ad alcuni ballerini che sono positivi al Covid, pare che ne siano sei, ci sarebbe una novità: la de Filippi potrebbe optare per collegamenti in smart working nel massimo rispetto delle regole (non dimentichiamo che nelle scorse settimane è andato tranquillamente in onda con prof positivi come la Peparini, la Cuccarini e Zerbi collegati “in smart”. Quindi il problema potrebbe essere facilmente superato.

"A parte il tuo capo...".. Anna Pettinelli, grave insinuazione: Rudy Zerbi e De Filippi di sasso



Eppure, come ci raccontano, i controlli di sicurezza sono altissimi: tamponi, mascherine, distanze di sicurezza. Ma il Covid - soprattutto con la variante Omicron - non risparmia nessuno. Per fortuna ad Amici sono tutti vaccinati, quindi i rischi sono davvero minimi. Intanto, ad Amici continuano i battibecchi tra la Pettinelli e Rudy Zerbi - che nel corso delle puntate se ne sono dette praticamente di tutti i colori con frecciatine al vetriolo. Per la puntata di domenica, però, è assicurato al pubblico una grande emozione con l'appuntamento settimanale diverso rispetto al solito: Queen Maria sembra che non rinuncerà alla puntata, ma con un piano diverso rispetto al solito. Nel massimo rispetto delle regole anti-contagio. Oppure si potrebbe optare per una puntata montata, confezionata ad hoc.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.