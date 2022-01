Gf Vip, Delia Duran da censura: "Lo faccio con chi voglio. Quando mi presentano una ragazza..."

Francesco Fredella 27 gennaio 2022 a

Le parole di Alex Belli fanno ancora rumore. "Un amore non può essere scatolato", aveva detto in diretta al Grande Fratello vip. Ed oggi arrivano nuovi risvolti sul triangolo amoroso: Delia, Soleil, Alex. "E’ una cosa che si condivide, è una cosa che vogliamo entrambi e si condivide: io non posso andare con un altro uomo da sola, capisci la differenza? Per me le coccole nel letto, i baci, gli abbracci, non sono amore libero. Amore libero è condivisione”, racconta Delia. Ecco cosa significa "amore libero".

Oltre il triangolo c'è di più: la nuova filosofia dell'amore 2.0 di Alex Belli e del suo entourage

Adesso, però, si aprono nuovi scenari. Delia Duran mette in guardia dalla casa Alex Belli. E dice: “Bisogna parlare chiaro: io non sono libera di avere un rapporto con Jessica o con un altro uomo senza il mio uomo. Questo non è amore libero. L’amore è universale, può essere amore per un’amicizia, per un cane, per un cibo.. Posso anche utilizzare il termine ‘amore’ se ho grande ammirazione. L’amore libero è questo”.

Intanto, sembra che Alex Belli sia partito lasciando quella famosa Factory, la sua grande casa milanese. Delia continua ad essere un fiume in piena. E parla anche del tipo di uomo ideale: "Deve essere molto femmina. In primis deve piacere a me, poi ovviamente anche a lui, deve piacere ad entrambi. Quando mi dice ‘ti piace questa ragazza?’ io rispondo che prima devo conoscerla, deve esserci il feeling, l’attrazione deve essere fisica e mentale. Mi devo fidare di lei”. La "tarantella" continua anche per i prossimi giorni: si chiude il cerchio? No. Perché nella puntata di domani sera tornerà Alex Belli (non in studio, ma tramite gli RVM).

