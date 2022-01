Gf Vip, Katia Ricciarelli: "Che mign***, ragazzi". Cosa le esce di bocca, l'ultima vergogna al reality

28 gennaio 2022 a

Katia Ricciarelli è finita di nuovo nella bufera. La soprano sta facendo parecchio discutere all'interno della casa del GfVip per via di alcune sue uscite. L'ultima risalirebbe a ieri sera, quando tutti gli inquilini erano seduti al tavolo per fare un aperitivo insieme. A un certo punto, però, vedendo Jessica Selassiè alzarsi e ballare al ritmo di musica, l'ex di Pippo Baudo - senza peli sulla lingua - avrebbe commentato: "Che mign***a , ragazzi!”.

Soleil Sorge, che era seduta al suo fianco, non avrebbe detto nulla, si sarebbe limitata a un risolino, forse in segno di approvazione. Questa comunque è la ricostruzione fatta dai telespettatori più attenti del reality. Anche perché la Ricciarelli parla a bassa voce. Tuttavia c'è un video in rete che sembrerebbe confermare queste parole. L'episodio dimostra quanto siano tesi i nervi all'interno della casa più spiata d'Italia.

A dimostrazione del crescente nervosismo tra i concorrenti c'è pure l'ostilità tra Soleil e Manila Nazzaro, che ora sarebbero ai ferri corti. L’amicizia si starebbe letteralmente sfaldando. Senza dimenticare, poi, il triangolo Alex Belli-Delia Duran–Soleil, che sembra aver provato la pazienza di molti concorrenti, soprattutto di Lulù Selassiè. che nei giorni scorsi si è sfogata, criticando l'eccessivo spazio concesso loro durante il programma.

