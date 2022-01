Elisa Isoardi, "come se si fermasse tutto": il dolore lontana dalla tv, una confessione toccante

28 gennaio 2022 a

a

a

Ormai Elisa Isoardi è lontana da una conduzione tv da tanto, troppo, tempo. Dopo lo stop a La prova de cuoco, infatti, la partecipazione a Ballando con le Stelle e L'Isola dei famosi, ma in veste di concorrente. Dimenticata, immeritatamente messa da parte dai vertici di Viale Mazzini (tanto che si è vociferato anche su possibili abboccamenti con Mediaset).

Dramma per lo chef de "La prova del cuoco", terrificante caduta in monopattino: com'è ridotto | Foto-choc

E insomma, quella mancanza inizia a pesare. Lo ammette senza troppi giri di parole, Elisa Isoardi, in un'intervista concessa a Gente, in cui spiega: "Quando la ‘macchina’ si ferma è come se si fermasse tutto. Il telefono inizia a squillare meno, i giorni passano e spesso senti di non aver concluso granché. Una pausa forzata è dura. Mi sono sentita fragile mi sono domandata più volte, perché sono ferma?”, confessa.

Elisa Isoardi, "la vuole Amadeus in persona": clamoroso a Sanremo, le voci in Rai

Dunque, la Isoardi spiega che dopo un iniziale smarrimento ha utilizzato il maggior tempo a sua disposizione per tenersi in forma e trascorrere più tempo con la sua famiglia, in Piemonte. Quindi svela che il suo pubblico, nonostante la lontananza dalla tv, non le ha mai fatto mancare l'affetto: "Grazie a questo supporto ho trovato il mio piccolo equilibrio che mi porta a dire sono serena, carica, ho voglio di ricominciare", ha concluso Elisa Isoardi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.