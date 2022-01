GfVip, Alex Belli a nudo: "Ho fatto l'amore con entrambe". Il gelo di Signorini

Francesco Fredella 29 gennaio 2022 a

Lui. Ancora lui. Al Grande Fratello vip torna Alex Belli, uno dei concorrenti più discussi dell'ultima edizione. L'ex attore di Centovetrine, al centro del triangolo con Delia Duran (sua moglie) e Soleil Sorge, aveva litigato con Alfonso Signorini durante l'ultima puntata. Stavolta arriva in studio da protagonista indiscusso e siede al centro di fronte al conduttore. Un faccia a faccia per svelare la verità su quell'amore libero. E dice: "Mia moglie e Soleil? Ho fatto l'amore con entrambe, ma in maniera diversa. A me dispiace molto non farmi capire da te e dal pubblico. A volte non mi capisco nemmeno io - ha esordito - Amo mia moglie, ho un amore diverso e anticonvenzionale per Soleil, ti prende di testa, è enigmatica. A chi rinuncerei? "A Soleil, per i porgetti di vita che ho con Delia e rinuncerei a Delia per quella emozione grande e unica che ho provato con Soleil". E alla domanda: "Faresti l'amore con entrambe?"

Poi, dopo una domanda scomoda di Signorini, racconta la sua visione dell'amore così: “Ho condiviso l’amore con un uomo, sì ho condiviso, ho condiviso una grandissima complicità, con una donna anche naturalmente. Sai l’amore è libero. L’amore Alfo è libero e non ha confine di genere. Noi abbiamo lottato tanti anni, io vengo anche dal mondo della moda. Qui poi abbiamo l’esempio del nostro Giacomo Urtis. Abbiamo lottato tantissimo per questa libertà. Io vivo in un mondo libero e non ho assolutamente problemi a testimoniare la mia esperienza”. Un vero manifesto della libertà, senza differenze e distinzioni. Senza alcun tipo di pregiudizio (come è giusto che sia). La soap, adesso, è realmente finita?

Nella casa Delia dice di essere anche attratta dalle donne, nulla di nuovo: l'aveva già detto tempo fa a Live non è la d'Urso. "No nessun altro uomo nei nostri giochi e alchimie, soltanto ragazze, ma devo sentire una connessione con queste donne. Io sono attratta anche dall’anima della persona e Soleil non è il mio tipo assolutamente“, conferma Alex Belli. “Sì, è vero, probabilmente lei preferisce la compagnia femminile diciamo in questo modo dai“.

