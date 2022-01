Gf Vip, la confessione choc di Sonia Bruganelli: "Mio marito è stato con un uomo". Gelo in studio

29 gennaio 2022 a

Sonia Bruganelli ama provocare e durante la diretta del Gf Vip del 28 gennaio ha fatto una affermazione su Paolo Bonolis che ha lasciato tutti di sasso: "Mio marito è stato con un uomo". Tutto vero o solo l'ennesima boutade per far discutere?

Ad un certo punto infatti, mentre si parlava di Alex Belli e Delia Duran e di amore libero, il conduttore Alfonso Signorini ha voluto chiedere alle due opinioniste del Grande fratello Vip, a Sonia Bruganelli in particolare, cosa ne pensassero e lei ha risposta scioccata: "Io pensavo di essere avanti luce, e invece sentendo tutto questo sono davvero indietro".

Signorini però non si è fermato ed è entrato nel merito dell'argomento chiedendo esplicitamente a Sonia Bruganelli se anche lei, come Delia Duran, avesse mai avuto rapporti omosessuali con un'altra donna. Quindi, Lady Bonolis ha risposto: "Io non sono mai stata con una donna, mio marito sì con un altro uomo". A quel punto è calato il gelo in studio. Signorini non crede alle sue orecchie e pone di nuovo la stessa domanda, quindi la Bruganelli fa di sì con la testa. Ma il dubbio resta: verità o solo provocazione?

