GfVip, ormone impazzito per Giucas Casella: "Delia Duran? Quando fa la doccia...", scatta la censura di Signorini

Una doccia ha fatto letteralmente impazzire Giucas Casella nella casa del GfVip. A farlo andare fuori di testa è stata Delia Duran, (ex?) moglie di Alex Belli e una delle nuove protagoniste del reality di Canale 5. Proprio ieri, in diretta tv, il noto illusionista ha confessato la sua passione per la modella venezuelana. E il conduttore, Alfonso Signorini, è stato addirittura costretto a censurarlo.

La sua attrazione per Delia è così forte che durante la puntata di venerdì Giucas stava per nominarla, salvo poi cambiare idea e fare il nome di Nathaly Caldonazzo, con cui ha avuto una bruttissima lite. Chiamato in confessionale da Signorini, Giucas Casella ha ammesso di essere molto turbato da una donna. E quando il conduttore gli ha chiesto chi fosse, lui è sceso nei particolari: "Ogni volta che fa la doccia la mia bandiera ... subito".

In studio, allora, tutti hanno capito subito a chi si stesse riferendo Giucas, ma il conduttore ha voluto sentirlo dire proprio da lui: "E' Delia". A quel punto Belli lo ha esortato a distanza: "Vai Giucas, hai la mia benedizione". Quando l'illusionista ha iniziato a scendere nei dettagli, Signorini allora ha scelto di censurarlo, chiudendo immediatamente il collegamento e mandando la pubblicità.

