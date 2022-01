Gf Vip, clamoroso errore della regia: nel bel mezzo del voto per il Quirinale... cosa va in onda

29 gennaio 2022 a

Un errore piuttosto curioso è stato commesso dalla regia del Grande Fratello Vip, che nella diretta in onda su Mediaset Extra 24 ore su 24 ad un certo punto ha trasmesso le immagini da Montecitorio. Dove era in corso il settimo scrutinio, terminato ancora una volta con la fumata nera: c’è però l’accordo per rieleggere Sergio Mattarella, che verrà votato a larga maggioranza nel prossimo scrutinio.

La partita del Quirinale è quindi ormai in dirittura d’arrivo, manca solo l’atto materiale del voto per sancire il Mattarella bis, con il capo dello Stato che ha dato la sua disponibilità dinanzi alla metaforica genuflessione di tutti i leader dei partiti che compongono la maggioranza. Curioso l’intreccio tra GfVip e Quirinale: neanche a farlo apposta, un paio di giorni fa lo storico reality di Mediaset era stato tirato in ballo da Enrico Mentana per spiegare perché ha senso fare le Maratone su un evento come quello dell’elezione del presidente della Repubblica.

“Voi direte perché tutto questo sforzo? Perché si elegge la figura di riferimento delle istituzioni e della politica italiana. Lo dico, non si offende nessuno… - ha dichiarato il direttore del Tg di La7 - c’è gente che passa decina di ore a guardare de reality, questo è il reality della realtà, della politica e delle istituzioni italiane. È il talent per scegliere il Presidente della Repubblica. Volete metterla in questi termini, se siete dei telespettatori che seguono quelle cose? Qui non c’è il confessionale a differenza del Grande Fratello, quindi raramente sappiamo davvero come la pensano, ma cerchiamo di mettere insieme tutti gli indizi, che a volte si rivelano non veri”.

