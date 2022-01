Gf Vip, Delia Duran alza il gomito? Le telecamere la beccano così: roba proibita, scandalo su Canale 5

30 gennaio 2022 a

Al Grande Fratello Vip la notte appena passata è stata all'insegna della follia. Protagonista indiscussa Delia Duran. La new entry del programma di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, alzando il gomito, ha scatenato il caos nella casa. Complice l'alcol, Delia ha attirato le critiche di Barù, ha fatto montare la gelosia di Sophie Codegoni nei confronti di Alessandro Basciano e si è infiammata con Gianluca Costantino in piscina.

La Duran, infatti, si è lasciata andare a pose proibite con Costantino. "Hai visto? - ha subito commentato Barù rivolgendosi a Davide Silvestri -. Stanno scrivendo un nuovo capitolo di questa telenovela. Anche se vedrai stasera non andranno oltre. Sai questo è appena entrato non è che può sparare tutte le cartucce in una notte, poi cosa potrebbe fare dopo altrimenti?". Ma non è tutto, perché l'ex moglie di Alex Belli ha stuzzicato anche Basciano. Immediata la reazione di Sophie: "Tu non controlli quello che fai, ti mordi le labbra e fissi Delia! Non sono una gelosa né una che fa queste scene, ma se mi giro e vedo che fissi il c*** a Delia, dai".

"Mi sono permesso di girarmi un attimo e ti ho visto così, se pensi una cosa del genere di me io da questo momento non voglio avere a che fare più niente con te", ha replicato a sua volta l'ex tronista di Uomini e Donne mentre sui social tutti prendevano le difese di Sophie e attaccavano la controversa Delia.

