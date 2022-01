Verissimo, Silvia Toffanin massacra Galgani e Cipollari: "Mi scoppia la testa, basta, sto sudando". Il caos

30 gennaio 2022 a

Rissa a Verissimo di Silvia Toffanin, su Canale 5. Rissa tra due che se le danno sempre di santa ragione, ma a Uomini e Donne di Maria De Filippi: si parla di Tina Cipollari e Gemma Galgani. Già, le due erano ospiti in studio dalla Toffanin. E come al solito, hanno dato spettacolo, continuando a beccarsi e a darsi contro.

Nel dettaglio, Tina ha raccontato a Silvia che Gemma si è rifatta per piacere di più agli uomini, Gemma da par suo sostiene invece di averlo fatto per piacere di più a se stessa. Poi però ha ammesso che forse un po’ lo ha fatto pure per gli uomini. Si vola altissimi, insomma. Poi Gemma ha accusato, come sempre a Uomini e Donne, Tina per le sue improvvide sventure amorose. Secondo la Dama se sue frequentazioni non hanno mai un lieto fine è sempre per colpa della Cipollari, che farebbe scappare gli uomini.

E via così, in un loop di polemiche e accuse reciproche. Tanto che anche la Toffanin ad un certo punto ha sbottato: "Ma come fa Maria a passare tutti i pomeriggio con voi. Alla sera le scoppia la testa, mamma mia", le ha zittite in malo modo. O meglio, ci ha provato: la Galgani ha continuato il suo show parlando sopra a tutti, la Cipollari ha sbottato e ha minacciato di lasciare lo studio. "Se continua così sono costretta ad abbandonare lo studio. Se continua a dire queste cavolate io mi alzo e me ne vado". E lo spettacolo, sotto agli occhi di una basita Toffanin, continua. "Sto sudando", ha affermato ad un certo punto Silvia. Come non capirla.

