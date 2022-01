Domenica In, incidente hard per Mara Venier: "Mi si è rotta la gonna". E Pierluigi Diaco... il "raptus"

30 gennaio 2022 a

Un imprevisto ha messo in imbarazzo Mara Venier a Domenica In su Rai 1. Proprio mentre la conduttrice stava per introdurre lo spazio dedicato al Festival di Sanremo, annunciando i suoi ospiti, c'è stato il piccolo "incidente". Dopo aver salutato tutti, ha ripreso ironicamente Pierluigi Diaco: “Benvenuti a tutti, ma che ti ridi!”. Mentre Zia Mara, sorridendo, tentava di aggiustarsi la gonna, il suo ospite ha rivelato: "No perché il pubblico non sa come sei entrata in studio, in corner, in zona Cesarini!”.

La conduttrice, allora, ha spiegato: "Mi si è rotta la gonna, dietro, tutto qua!”, ha detto, avvicinandosi a Diaco e continuando ad aggiustarsela nella parte posteriore. L'imprevisto, comunque, ha fatto ridere tutti in studio. L'ospite in tono scherzoso ha commentato: "E’ un bel vedere!”. Il breve siparietto, poi, ha lasciato spazio alla consueta programmazione.

Non è la prima volta, comunque, che la Venier ha questo tipo di incidenti in diretta. Anche se l'ultima volta le è andata decisamente peggio. La presentatrice, infatti, era caduta. E per questo era stata costretta a una piccola interruzione, lasciando la conduzione a Pierpaolo Pretelli. Poi c'era stato il ritorno in studio con tanto di bernoccolo sulla fronte e faccia addolorata.

