Isola dei famosi, Ilary Blasi travolta dal gelo. "Non so se funzionerà": Costanzo, pesantissime voci dal cuore di Mediaset

E sull'Isola dei famosi arriva l'ipse dixit del papà per antonomasia del talk show, Maurizio Costanzo. “Funzionerà? Non lo so, anche perché non sono un esperto, non guardandolo sempre”, scrive sulle pagine del settimanale Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti. Intanto, il toto-nomi è già iniziato: ci sarebbero anche Ilona Staller e il figlio e Carmen Di Pietro con suo figlio Alessandro, poi Guendalina Tavassi e Floriana Secondi. Ma Costanzo ha un dubbio: “Perché far partecipare i vip con prole al seguito? Non mi sembra che aggiungano qualche novità al programma”. Si tratta, infatti, di una vera novità. I naufraghi dovranno fare i conti con la fame e la sete, oltre al freddo e ai mosquito (ospiti indesiderati).

Secondo le ultime indiscrezioni, viene riconfermata Ilary Blasi sarà alla conduzione mentre l'inviato potrebbe essere Alvise Rigo - che prenderebbe il posto di Massimiliano Rosolino. Nicola Savino e Vladimir Luxuria, invece, saranno in studio come opinionisti. Si tratta di un vero restyling che potrebbe cambiare la pelle di uno storico format, nato in Rai con Simona Ventura, giunto poi a Mediaset verso la fine del palinsesto. Si tratta, infatti, di una collocazione dopo il Grande Fratello vip - lungo sei mesi. Un reality che ha monopolizzato il palinsesto, vincendo con numeri altissimi che superano il 22%. Un vero colpaccio per il Biscione. E sembra che - se da una parte si stia già lavorando all'Isola dei famosi - dai piani alti di Cologno sia già arrivata la riconferma per Signorini. Da settembre la sua casa del Gf vip aprirà di nuovo i battenti.

