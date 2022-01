Pier Silvio Berlusconi, trattativa in salita: "Cosa vuole prima della firma". Marcuzzi, voci clamorose da Mediaset

31 gennaio 2022 a

Trattativa in salita quella tra Alessia Marcuzzi e Mediaset. La conduttrice, che ha lasciato il Biscione qualche mese fa, avrebbe già cambiato idea tanto che doveva essere imminente un suo ritorno. Eppure, è la rivelazione di Dagospia, qualcosa starebbe andando storta. La Marcuzzi prima della firma vorrebbe i nomi dei due programmi. Al momento l'unica certezza è la trasmissione di Italia 1, Le Iene.

Ma sul tavolo ci sarebbero anche Temptation Island Vip e Battiti Live. Due conduzioni difficili da affidarle però. La realizzazione di Temptation è infatti ancora in bilico, mentre per Battiti risulta scomodo lo spostamento di Elisabetta Gregoraci. Non solo, perché anche sul programma di Italia 1 Pier Silvio Berlusconi prenderebbe tempo: in pole position alla conduzione ci sarebbe Belen Rodriguez.

Che l'accordo vada in fumo non è dato sapersi. Certo è che ora sembrano lontani i tempi in cui Berlusconi junior commentava così l'addio della Marcuzzi: "Ho grandissimo affetto e stima nei confronti di Alessia. È lei che ha lasciato. Io l'adoro, non voglio fare polemiche su di lei. Lei ha detto 'devo capire chi sono': speriamo lo capisca in fretta in modo da tornare da noi". Poi la rassicurazione: "Per quanto ci riguarda potrebbe essere in onda l'anno prossimo con un programma suo in prime time". E il momento potrebbe essere arrivato. O forse no.

