Iva Zanicchi in costume a 82 anni. "Ve le faccio vedere": roba clamorosa a Storie Italiane, a poche ore da Sanremo

Iva Zanicchi è piena di entusiasmo per il suo grande ritorno al Festival di Sanremo. A 82 anni, la cantante è tra i concorrenti più attesi di questa 72esima edizione, dove rappresenterà la quota “over” insieme a Massimo Ranieri e Gianni Morandi: la Zanicchi spera di ripercorrere le orme di Orietta Berti, che dopo aver partecipato al Festival dello scorso anno sta vivendo una seconda giovinezza.

Intervenuta in collegamento a Storie Italiane, la trasmissione quotidiana di Rai1 condotta da Eleonora Daniele, la Zanicchi ha fatto un annuncio sorprendente tra il serio e il faceto: “Se vinco Sanremo l’indomani vado a Domenica In con il costume da bagno, così faccio vedere le gambe che ho”. Con questa battuta la cantante si è rifatta al siparietto andato in onda qualche tempo fa a Verissimo, quando a Silvia Toffanin aveva confidato di aver pensato ad un look che mettesse in risalto le sue gambe. Look che però le è stato bocciato dal suo stilista.

La Zanicchi esordirà con il suo brano “Voglio amarti” nella seconda serata del Festival, quella di mercoledì 2 febbraio. Sentendo la battuta fatta dalla cantante, la Daniele è scoppiata a ridere: “Chiamiamo Mara Venier - ha esclamato - non vedo l’ora! Speriamo che tu vinca”.

