Amici, Alessandra Celentano mette in guardia la sua allieva: "Valuta bene le tue amicizie"

"Ti consiglio di valutare meglio le tue amicizie": Alessandra Celentano ha messo in guardia la sua allieva, Carola, intervenendo in collegamento con tutti i ballerini di Amici. L'avvertimento è arrivato a seguito della classifica stilata dagli allievi. Talvolta, infatti, sono gli stessi studenti della scuola di Canale 5 a darsi dei giudizi, così da affinare le loro capacità di analisi.

Nell'ultima classifica dei ballerini Carola è rimasta delusa dal suo quinto posto. Ecco perché la sua insegnante è intervenuta lanciandole un monito: "Stai attenta a valutare le tue grandi amicizie. Ti dicono che sei tanto brava e ti chiedono consigli, ma poi ti danno un voto alquanto discutibile". L'allieva, infatti, avrebbe ricevuto i voti più bassi proprio dai compagni a lei più vicini, che l'hanno sempre elogiata e consolata nel momento del bisogno.

La Celentano, allora, non ha esitato a fare i nomi dei "traditori": "Mattia hai dato mezzo voto in più rispetto all'ultimo posto e poi le vai a chiedere aiuto, la consoli quando piange. Vi rendete conto che è diplomata all'Opera di Parigi, l'unica versatile qua dentro". Anche Dario e Christian non sarebbero stati particolarmente generosi con lei. La ragazza si è detta piuttosto stupita, ma ha anche spiegato di essere serena: "Sono tranquilla, so quanto valgo e so di non meritarmi la quinta posizione".

