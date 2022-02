Gf Vip, Delia Duran crolla nel cuore della notte: "Me ne devo andare", la crisi di nervi

Francesco Fredella 01 febbraio 2022 a

Delia pronta a lasciare il Gf Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Arriva un momento di crisi che la porta a decidere di mollare il reality. Nella notte si confessa con Manila. “Voglio andare via da qui. Perché la mia vita è fuori. Io qui volevo capire soltanto alcune cose. Queste tre settimane sono state meravigliose perché ho capito molto. Ho compreso di amarmi e che devo essere più forte. Ci sono riuscita, il mio compito era questo. Però voglio andarmene a testa alta e lasciare a voi la finale. Voi siete da quattro mesi qui dentro e meritate più di me la finalissima”, dice. “Il mio messaggio è arrivato, ho raccontato, condiviso e ho anche capito quello che dovevo capire. Adesso posso andare via da questo gioco. Stare qui è stato un regalo, ma mi basta così. Non ce la faccio a stare qui. Devo andare amore. Io voglio che sia tu o Davide la finalista. Ringrazio tutti di cuore, per me è stata un’emozione fortissima. Spero di aver lanciato tanti messaggi, come chi ama lo stesso genere, chi capisce di essere attratta da una donna come è successo a me”.

Delia a quanto pare esce da single. Durante la puntata, però, Alex Belli parla con lei cercando di riconquistarla. “Amore mio, ascoltami bene: quando ci siamo lasciati ti ho detto di tenere ben presente quello che noi siamo e quello che abbiamo vissuto – esordisce Alex –. Questo è un percorso molto difficile e che la casa è una bolla, che ti porta anche fuori strada. Tieni presente la nostra famiglia, tua madre. […] Volevo che tu potessi fare questo percorso non sentendoti condizionata dalla mia amicizia con Soleil, ma è chiaro: io scelgo te, sei l’amore della mia vita, la metà che mi completa, non vacillare mai. Amore è libertà. Questo è quello che ci siamo promessi”.

Niente da fare. Alex Belli viene mollato in diretta dalla sudamericana. Che dice: “In questi quattro mesi ho sofferto tantissimo, per cui – visto che ho superato il limite – ho deciso di prendere una posizione ed è questa, basta. Non voglio prendere in giro le persone che ci guardano e me stessa. Ho preso questa decisione. Questo gioco psicologico basta e avanza, ora ho deciso di essere libero. Chiudiamo questa storia: tu prendi la tua strada, io prendo la mia. Se vuoi risolveremo fuori questo gioco. Ora vorrei dare un punto finale alla nostra storia. Questa è la mia posizione e la continuo a mantenere”. Adesso, forse per davvero, cala il sipario.

