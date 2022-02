Uomini e Donne, Matteo Ranieri e Armando Incarnato? Da Maria De Filippi finisce in disgrazia: "Non mi guardare", "Tu sei..."

Francesco Fredella 01 febbraio 2022 a

Ancora scontro a Uomini e donne, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Stavolta lo scontro + tra Matteo Ranieri e Armando Incarnato. Entrambi sono due protagonisti del programma mariano e non mancano, tra loro, dibattiti molto accesi. Qualche volta è intervenuta la produzione per placare gli animi. Stavolta, il giovane tronista e il cavaliere napoletano si scontrano sulla corteggiatrice Denise Mingiano - che sta mandando avanti una conoscenza con Matteo.Intanto spunta un precedente. Ranieri - attraverso una clip – viene a sapere che Armando si sarebbe avvicinato a Denise. Ira funesta. Inizia in questo modo uno scontro epocale. In studio si consuma lo scontro tra Armando e Denise, che viene ripreso interamente dalle telecamere. Ed oggi, nel corso della puntata, il tronista scoprirà cosa si sono detti.

Matteo Ranieri non gradisce quello che sta accadendo sotto ai propri occhi. È terribilmente arrabbiato. Una situazione difficile, un’impasse veramente irrisolvibile. Oggi il tronista dovrà fare i conti con Armando, e si preannuncia uno scontro senza precedenti. Poi c’è Armando Incarnato che a Uomini e Donne dice di provare interesse per Denisel mentre Matteo Ranieri lo affronterà senza peli sulla lingua. “Non mi guardare più in faccia quando entri”, dice alzando i toni. Armando continua ad attaccare: “Sei cattivo. A te non frega niente di Denise. Per la fare la baldoria in studio… Da anni che non riesci a portare avanti una storia per più di una settimana”.

Caos totale. Come andrà a finire? Ci pensa Maria ad intervenire: “Matteo se la prende con Armando perché riteneva che ci fosse un rapporto particolare. Lui è andato alla redazione dicendo che è partito da casa per portare il pesto ad Armando. Rimane male”.

