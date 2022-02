Gf Vip, Sonia Bruganelli brutale contro la Caldonazzo: "Hai problemi con gli uomini", umiliata nell'intimo

01 febbraio 2022 a

a

a

Giucas Casella si è letteralmente scagliato in diretta, nell'ultima puntata del Gf Vip, contro Nathalie Caldonazzo dopo alcune sue affermazioni. In particolare, in un video la showgirl, stanca delle continue nomination ricevute da Casella, aveva detto: "Finché rimango voterò sempre lui. È falso e poi questo finto tonto sinceramente mi ha scocciato".

Gf Vip, clamoroso errore della regia: nel bel mezzo del voto per il Quirinale... cosa va in onda

"Tu sei entrata a gamba tesa con tutti! Sei tu la bugiarda, falsa! Non ti permetto di dirmi questo, perché io non sono così". La risposta della Caldonazzo. Durante la settimana Casella ha provato ad avvicinarsi alla Caldonazzo, ma lei non ha cambiato idea. "I primi giorni sono rimasta sulle mie perché le sue urla mi hanno dato fastidio. Lui qua recita la parte del finto tonto, è una caricatura. Nei giorni abbiamo chiarito e abbiamo rapporti normali", ha precisato Nathalie.

Gf Vip, Delia Duran alza il gomito? Le telecamere la beccano così: roba proibita, scandalo su Canale 5

"Rivedendomi penso che sono andato fuori di testa. Io sono così purtroppo a volte perdo la pazienza, non recito è che sono spensierato e gioco sulle cose. Nessuna strategia", ha ribadito Casella. Tra le opinioniste in studio la prima a esprimersi è stata Sonia Bruganelli. "A me sembra assurdo che una persona come Giucas dopo 4 mesi debba giustificarsi con una Nathalie. Lei distrugge in un attimo per costruire ci vuole tanto. A me sembra che tu abbia un rapporto con gli uomini difficilissimo, hai un astio di base che trapela è come se tu li volessi mettere sotto la gogna e si vede", ha concluso.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.