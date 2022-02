Gf Vip, cosa "scordano" in casa gli autori... e inquadrano tutto: Alex Belli, disastroso errore in regia

01 febbraio 2022 a

Nuovo fuoriprogramma su Canale 5. Manila Nazzaro nota un foglio sospetto, spunta dalla regia. Al Grande Fratello Vip sembra essere accaduto qualcosa di veramente sospetto. L'ex Miss Italia, che potrebbe essere la concorrente vincente, ha condiviso quello che ha visto con Davide Silvestri e Miriana Trevisan. Quel "pizzino" sospetto pare avere a che fare con il momento in cui Alex Belli ha lasciato il programma condotto da Alfonso Signorini, si tratta di quel famoso litigio con il conduttore. Quel "pizzino" è arrivato insieme alla colazione, Davide Silvestri è rimasto abbastanza provato da tutto questo. Ad un certo punto ha cercato appoggio nei confronti di Manila ed ha sussurrato: “Ma questi sono vecchi”. A chi si riferiva? Un vero mistero, per adesso.

La regia ha chiesto alla concorrente di andare in magazzino per lasciare quel foglio. “Tutti e tre navigati qua”, ha detto Miriana. Appunto, chi sono i "tre navigati" in questione? Secondo gli ascoltatori, sempre molto attenti, s tratterebbe di Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. I tre concorrenti che, in fin dei conti, stanno monopolizzando tutto. Manila avrebbe sussurrato: “Lui è stato cacciato dopo”. Ed è per questo motivo che il pubblico ha pensato ad Alex Belli. Insomma questa tesi spiegherebbe anche, in modo chiaro, il fatto che siano stati etichettati come "tre" concorrenti esperti. Abili conoscitori del mezzo televisivo.

Le puntate del Gf vip sono sempre pianificate e studiate. Nulla viene lasciato al caso. Tutto, secondo le logiche televisive, ha una spiegazione logica. E, quindi, è probabile che gli autori sapevano già che Belli avrebbe lasciato il reality show. Del resto, visto quello che è accaduto dopo la sua uscita, non ha mai lasciato il Grande Fratello vip ufficialmente. Il colpo di scena è avvenuto ieri con l'ultimo colpaccio: un faccia a faccia di fuoco. Tremendo.

