Uomini e Donne, Isabella Ricci delusa da Maria De Filippi: "È cambiata nei miei confronti"

01 febbraio 2022 a

a

a

Isabella Ricci torna a puntare il dito contro Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. La dama del trono over era inizialmente molto apprezzata dai telespettatori del programma. Poi qualcosa è cambiato. E in molti hanno pensato che Isabella non fosse chi diceva di essere, mentendo su alcuni aspetti della sua vita. Ha avuto dei sospetti su di lei anche Gianni Sperti.

"Non mi guardare", "Tu sei...". Matteo e Armando Incarnato, dalla De Filippi finisce in disgrazia

Adesso, in una intervista-sfogo concessa all'intervista PiùDonna, la Ricci ha rivelato di essere rimasta delusa dalla padrona di casa, la De Filippi. Ha raccontato che mentre all'inizio le dava "molta corda" e si dimostrava disponibile nei suoi confronti, in un secondo momento il suo atteggiamento sarebbe cambiato. A tal proposito l'ex dama ha detto: “Dopo l’estate, quando sono stata al centro delle accuse, lei è cambiata e ha concesso loro, tra gli altri a Gianni Sperti, di farmi accuse molto pesanti”. La Ricci, insomma, si sarebbe aspettata più sostegno da parte della conduttrice.

"Mi scoppia la testa, basta, sto sudando". Toffanin massacra Galgani e Cipollari, caos a Verissimo

Parlando del periodo in cui è stata assente, invece, ha rivelato: "Io sono mancata per una settimana perché mi ero stufata. Non mi andava di essere attaccata ogni volta. Poi la persona che mi segue mi ha convinta con la scusa della restituzione di un vestito”. Poi, quando è tornata, ha conosciuto Fabio Mantovani, l’uomo con cui è impegnata adesso. I suoi ricordi dell'esperienza, comunque, non sono affatto positivi: "Non mi sono sentita trattata in modo corretto".

Gf Vip, Delia Duran alza il gomito? Le telecamere la beccano così: roba proibita, scandalo su Canale 5

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.