Sanremo 2022, "ecco l'sms che mi ha mandato Fiorello": il vip che vuota il sacco (una grossa sorpresa)

Finalmente Sanremo, finalmente Malgioglio. Che in onda su RTL 102.5 con Federica Gentile, Gigio, Laura Ghislandi e Francesca Cheyenne, commenta il Festival. “Mi sono sentito con Fiorello, mi ha mandato un messaggio in siciliano stretto. Non posso dire cosa farà. Mi ha chiesto un consiglio per decolorare i capelli”, dice all’inizio della puntata. Prima bomba sparata nel corso del lungo commento in radiovisione (rigorosamente in diretta). Poi il siparietto con Achille Lauro al telefono. Malgioglio gli dice: “Se ti prendi un raffreddore come fai? E Lauro risponde: “L’affronteremo”. Malgioglio continua a indagare: “Ma hai fatto molta ginnastica? Lauro replica: “Mi sento bene”.

Poi interviene Federica Gentile, che gli chiede: “Sei soddisfatto?” Lui risponde in modo chiaro: “Mi sono divertito molto, grande responsabilità quella di aprire. Ho gareggiato sempre come se fossi stato un super ospite, quindi diciamo che mi sento abbastanza in zona confort”. "Speriamo di vederti all’Eurovision, sei uno dei miei tre preferiti", ha detto Malgioglio. E poi si parla di look. "Per le prossime sere ci stupirai con look pazzeschi?", tuona la Malgy. “Quello che facciamo io e le persone che lavorano con me è un grande lavoro. C’è un grande concetto dietro, cerchiamo sempre di partire da qualcosa di più grande”, risponde ancora Achille Lauro.

Ma uno dei momenti più belli della serata arriva quando ai microfoni di RTL 102.5 parla Gianni Morandi. “Ho rotto il ghiaccio, nelle prossime serate farò meglio. L’adrenalina della gara è tanta”, dice. Malgioglio e la Gentile sottolineano quanto sia stato bravo a mettersi in gioco. "Chi ti ha convinto?, chiede una Malgy curiosissima. "Nel momento in cui smetti di emozionarti, questo lavoro non lo fai più. Lorenzo mi ha detto di provarci mandando una canzone ad Amadeus. Poi è chiaro che siamo stati accettati”, conclude Morandi. Una serata ricca di ospiti che, subito dopo l'esibizione sul palco dell'Ariston, lasciano un commento a caldo alla prima radiovisione d'Italia.

