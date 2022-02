Sabrina Salerno, incubo a Sanremo: "Incastrata con il tacco", all'Ariston finisce in disgrazia

Francesco Fredella 02 febbraio 2022 a

a

a

Per molti il Festival di Sanremo, l'evento più atteso dell'anno, è un vortice di emozioni. Per alcuni un incubo. Ed è proprio così che lo definisce Sabrina Salerno, reduce di recente dall'esperienza a Ballando con le Stelle. “Scendere le scale è stato un incubo”, svela ad Alberto Matano nel corso della diretta da Sanremo. Lo scorso anno la Salerno scorso ha affiancato Amadeus a Sanremo per una sera.

"Pronta a partire". Sabrina Salerno, a cosa si è ridotta per campare: ecco il suo nuovo lavoro

“Le scale sono state un incubo… sono rimasta incastrata con il tacco. Ma alla fine ero talmente tanto contenta e felice di scendere quelle scale che mi sono messa a ridere e me la sono cavata", racconta seduta al tavolo de La vita in diretta. Ed, infatti, come ogni anno le scale restano un vero e proprio dilemma per le donne che arrivano al Festival. Ieri sera ha rotto il ghiaccio Ornella Muti, che ha mostrato uno spacco vertiginoso quasi alla Belen Rodriguez. Audace, sensuale, virale: in Rete, da ore, si parla soprattutto di questo. Ma, intanto, la Salerno ha voluto dedicare un pensiero alla scalinata di Sanremo. L'emozione resta uguale. E stasera toccherà a Maria Chiara Giannetta, attrice foggiana di grande talento, che ha partecipato alla serie tv Blanca (prodotta da Lux vide e campione di ascolti in assoluto).

Selvaggia Lucarelli, un nuovo addio? "Rottura, ma motivi non chiari": indiscreto pesantissimo

La prima serata del Festival è andata alla grande. Fiorello, Berrettini, i Meduza: alcuni dei momenti che hanno cristallizzato uno show atteso, voluto nel segno della normalità. Così, è stato: l'Ariston è stato riempito al 100%, senza distanziamento ma con la mascherina obbligatoria. Un segno tangibile del ritorno alla normalità.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.