GfVip, Alex Belli gela Delia Duran: "Non so se una donna così...". Finisce in disgrazia?

Francesco Fredella 03 febbraio 2022 a

a

a

Il colpo di scena potrebbe essere dietro l'angolo: Alex Belli e Delia Duran potrebbero essersi allontanati per sempre. Dopo l'addio al Grande Fratello Vip, nel mezzo del clamore mediatico, il "Man" (così lo definiscono) potrebbe non riconquistare più la sua ex moglie. Perché, a quanto pare, sono sposati solo mentalmente. Delia Duran vuole chiudere la storia d’amore con Alex Belli e anche lui pare avere qualche titubanza. Insomma, potrebbe arrivare la parola fine alla vicenda. Secondo quello che dice Alex, però, Delia potrebbe restare nella Factory (la casa di Belli, che chiama in questo modo) anche dopo l'addio.

Gf Vip, Delia Duran alza il gomito? Le telecamere la beccano così: roba proibita, scandalo su Canale 5

“Se mi lascerà davvero? Allora, prima di tutto devo fare delle precisazioni. Lei non dipende da me. Mi dispiace quando lei dice che non ha una casa e un posto dove andare. Lei ha la sua vita, le sue cose. Quando dice che non ha un posto dove stare se mi lasciasse è una bugia, perché lei ha una sua stabilità economica, un suo mondo separato dal mio. Poi adesso è libera di fare quello che vuole. Tutti dobbiamo fare la nostra strada e la propria vita. Se il nostro destino è quello di separarci ci separeremo. Se lei deve fare la sua strada io sarò felice per lei. Dici che io ho chiuso questa storia nella mia mente? Ma, sai, io devo solo accettare quelle che sono le sue decisioni e la sua volontà. Però è chiaro che si è raffreddato tutto. Io le avevo mandato una lettera per farle raccontare quelli che eravamo prima del GF Vip. Certo che quando sono uscito dalla casa di Cinecittà ho trovato un’altra Delia, piena di incertezze e paure e questa cosa qui ci ha segnato inevitabilmente", racconta Alex Belli.

Delia Duran crolla nel cuore della notte: "Me ne devo andare", la crisi di nervi al Gf Vip

Alla fine arriva pure una frase choc, che lascia tutti senza parole. “Se sono freddo con Delia è perché quando sono uscito ho trovato questa verità ad aspettarmi. Non sto dando colpe a nessuno, ma Delia non ha capito la mia complicità con Soleil. Non le è arrivata questa roba ed è entrata in un tunnel. Pensava che il mio amore per Sole potesse minare quello che avevamo io e lei. Devo dirvi la verità? Io non so se una donna che vede questa cosa qui in questo modo debba stare insieme con me”, conclude.--

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.