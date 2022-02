Amici, bomba di Natalia Titova: "Perché me ne sono andata", la confessione che spiazza Maria De Filippi

03 febbraio 2022 a

"Non mi sentivo a mio agio nel ruolo che avevo". Natalia Titova torna a parlare della sua esperienza ad Amici, il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. La ballerina e coreografa russa ha rivestito il ruolo di insegnante nella scuola più famosa d'Italia per ben cinque anni. Il suo addio, però, è passato piuttosto inosservato. Adesso, intervistata dal settimanale Nuovo, la Titova ha spiegato come mai non si sia trovata benissimo all'interno del programma: "Non è riuscito a coinvolgermi emotivamente. Cercavo di portare avanti ragazzi che per me erano bravi, ma le mie idee erano spesso in contrasto con quelle degli altri professori".

In questo periodo la ballerina è spesso ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno su Rai 1. Anche se ha ammesso che non le interessa apparire tutti i giorni in tv. La Titova, infatti, è già piuttosto impegnata nel mondo della danza: nel 2019 ha fondato a Roma una scuola che porta il suo nome, la Natalia Titova Academy.

Nel frattempo, procede a gonfie vele la sua storia con Massimiliano Rosolino, iniziata nel 2006. I due si conobbero a Ballando con le Stelle, il talent condotto da Milly Carlucci su Rai 1. All'epoca lui era uno dei concorrenti in gara, lei la sua insegnante. All'inizio, però, i due hanno dovuto fare i conti con lo scetticismo delle rispettive famiglie. Pare che la madre della Titova non fosse affatto convinta. La coppia, poi, ha fatto cambiare idea a tutti. E pur non essendoci stato alcun matrimonio, i due hanno comunque assicurato di sentirsi già sposati.

