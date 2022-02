Sanremo 2022, Michele Bravi gela Serena Bortone "Parliamo di musica per favore". Alta tensione in studio

04 febbraio 2022 a

a

a

Intervista ad altissima tensione quella andata in onda a Oggi è un altro giorno, nella puntata del 4 febbraio. Michele Bravi, ex concorrente di Amici ora in gara al Festival di Sanremo ha letteralmente gelato Serena Bortone quando lei gli ha chiesto del brutto incidente che è purtroppo costato la vita a una motociclista: "Sono tornato a parlare di musica e di voce e questo mi basta per adesso tutto il resto credo che vada affrontato con un altro tipo di profondità", ha risposto il cantante.

"Hanno litigato". Irama e Grignani, voci rovinose a poche ore dalla diretta a Sanremo: finisce in disgrazia?

Quindi è calato il gelo e dopo alcuni istanti di silenzio la conduttrice ha cambiato argomento e ha cominciato a parlare di musica, di suoi obbiettivi e della cover che questa sera 5 febbraio Bravi porterà sul palco dell'Ariston, "Io vorrei…non vorrei… ma se vuoi" di Lucio Battisti. Il cantante si è detto molto emozionato: "C'è la volontà di celebrare una grande eredità di musica che tutta la tradizione che Battisti e Mogol ci hanno lasciato e spero di poterlo fare al meglio".

"Mi pare una stronz***". Morgan asfalta Amadeus: "Perché devono fare quella roba sul palco?"

Poi di nuovo è tensione. La Bortone ha chiesto a Bravi se fosse fidanzato e lui l'ha freddata: "Sono innamorato delle persone empatiche che sono sempre più difficili da trovare come dimostrano le cose".

"Dietro le quinte gira la droga. Avete notato che...". Terremoto a Sanremo, il dettaglio "stupefacente": chi apre il fuoco

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.