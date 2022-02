Gf Vip, bacio tra Barù Gaetani e Delia Duran. La reazione di Soleil e Sophie: "Ma che ca*** dici?"

05 febbraio 2022 a

Barù Gaetani e Delia Duran si sono baciati. Non ci sono le immagini perché le telecamere del Grande fratello vip non sono riuscite a riprenderli ma pare che sia avvenuto sotto gli occhi di diversi inquilini della casa mentre era in corso una festa al Love Boat. Il food influencer e la modella si sarebbero lasciati andare mentre Gianluca Costantino e Soleil Sorge stavano ballando. Proprio il modello avrebbe assistito alla scena e lo ha detto a Soleil la quale è rimasta di sasso. "Si sono baciati, si sono baciati, guarda! Il quadro de l’amore libero si è baciato! Ti giuro stan facendo un delirio", ha detto Gianluca. "Non è vero, non ci posso credere", ha risposto l'italo-americana.

La quale a sua volta ha raccontato tutto a Sophie Codegoni, che stava ballando con il suo Alessandro Basciano. Anche lei è rimasta sconvolta: "Che ca*** dici?". Poi Solei è andata a parlare direttamente con Delia perché Gaetani, è legato a Jessica Selassiè, la sorella di Lulù, che sicuramente non prenderebbe bene la notizia.

La Sorge ha fatto presente a Delia la situazione e la modella venezuelana ha confermato tutto ma ha anche minimizzato: "Lui ama giocare è un grande giocatore così ho giocato anche io. Non bisogna prenderlo sul serio. Sai com’è Barù".

