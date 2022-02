Gf Vip, "è sporcizia": Katia Ricciarelli bacchetta Soleil Sorge e lei reagisce così. Ora rischia grosso?

05 febbraio 2022 a

Nervi tesi al Grande Fratello Vip. Questa volta protagoniste di un botta e risposta sono state Katia Ricciarelli e Soleil Sorge. Le due, da sempre molto amiche all'interno del programma di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, non se le sono mandate a dire. Il motivo? La sporcizia. Proprio così. Nei giorni scorsi la giovane influencer è stata criticata da quasi tutti ed etichettata come "sporca". Ecco che ci mette del suo anche la Ricciarelli. Il soprano, dopo aver visto l'opera che stava realizzando Soleil, ha chiesto: "E la sporcizia di questa dove la metti?".

Una domanda che la diretta interessata non ha gradito. Nel filmato che circola sui sociale, si vede addirittura la Sorge fare il dito medio nei confronti della coinquilina. Un gesto che non è piaciuto a molti. "È arte cosa fai, sei pulito mentre dipingi? Dai, su", ha anche esclamato Soleil visibilmente infastidita e seccata dalla battutina di Katia Ricciarelli.

Ma la cantante lirica non è l'unica ad aver notato il poco igiene della Sorge. Prima di lei era stata Delia Duran. "Ho trovato tutto sporco. Indovinate chi è stata in bagno prima? Sì avete pensato bene, è andata in bagno Sole, poi è uscita e non ha pulito nulla", erano state le sue dure parole.

