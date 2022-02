Pechino Express, grave lutto per il conduttore di Pechino Express: è scomparsa la madre

06 febbraio 2022 a

a

a

Grave lutto per il conduttore Costantino della Gherardesca: ha perso la madre. Colpito dalla morte della donna anche Barù, nipote di Della Gherrdesca che attualmente è impegnato nella Casa del Grande Fratello Vip. Nella mattinata di domenica 6 febbraio, tra le mura della dimora di Cinecittà, si è compreso che l’uomo aveva subito la perdita della nonna, ma non era chiaro se si trattasse della madre di Costantino. Nel tardo pomeriggio è stato tolto ogni dubbio dallo stesso conduttore il quale, attraverso un lungo e toccante post pubblicato sui suoi profili social, ha reso noto del decesso della figura materna.

"Che cos'è la Lega". Costantino insulta, la Ceccardi reagisce: "Questo è offensivo, ti querelo" | Video

Costantino ha voluto sottolineare che la madre è stata la persona a cui ha voluto più bene rispetto a qualsiasi altro essere vivente. “Mia madre – ha esordito – era la persona a cui ho voluto più bene ed anche quella che mi ha voluto più bene. Era la persona che mi ha cresciuto, insieme a mia sorella. Era la persona che con me é stata generosa (ma non solo, lo era con tutti i suoi amici e parenti) e che mi ha insegnato ad essere generoso senza pretendere di avere qualcosa indietro, se non la gioia dì rendere le persone felici”.

Pechino Express, un reality vietato ai minori: "l'escort tra i concorrenti". Foto compromettenti, la voce corre

“Era più simpatica e solare dì me – ha aggiunto -. Non a caso aveva moltissimi amici che la amavano e contavano sul suo sorriso, la sua forza e la sua contagiosa gioia di vivere. Rischio dì offendere le sue amiche se non scrivo che era innanzitutto una donna libera. Anche in anni in cui la società italiana era fortemente discriminatoria verso le donne. Per le sue amiche era anche una sorella, per i suoi amici era anche un compagno di avventure pari grado e per i suoi figli era anche un supporto, immancabilmente presente. E spesso un’amica forte ma di larghe vedute. Anche per i suoi nipoti, che come me amava follemente, oltre ad essere una nonna era anche una maestra di vita”, ha spiegato.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.