GfVip, Manila Nazzaro choc su Nicola Pisu: "Puoi morire affogato"

07 febbraio 2022 a

a

a

Parole forti quelle che Manila Nazzaro ha utilizzato nei confronti di Nicola Pisu, ex concorrente del GfVip. Durante una chiacchierata con Miriana Trevisan, con cui Pisu ha avuto un rapporto importante all'inizio del reality, l'ex Miss Italia ha ricordato il momento in cui lui se ne uscì in maniera un po’ dura con la showgirl. E a quel punto ci è andata giù pesante: "Quella roba lì che ha fatto in confessionale, che ti disse quando ti ha nominato, lì ha toccato il fondo. Per me puoi anche morire affogato, lì metto tipo un muro".

Alex Belli torna nella casa e Signorini trasloca: un nuovo terremoto al GfVip

Pisu, fuori dalla casa, è venuto a conoscenza di queste parole e ha commentato: "Mai avrei immaginato che proprio tu mi avresti augurato di morire affogato. Questa frase dimostra che la violenza non ha genere e che sull’educazione c’è ancora molta strada da fare”. Uno sfogo che ha incontrato la comprensione dei suoi fan su Instagram. Non è escluso che questa sera, nella puntata che andrà in onda su Canale 5, Manila e Nicola vengano messi a confronto, per consentire loro di chiarirsi.

"Non so se una donna così...". Alex Belli gela Delia Duran: al GfVip finisce in disgrazia?

Il figlio di Patrizia Mirigiliani conosce bene Manila, visto che proprio lei è stata protagonista del concorso indetto dalla madre. Ecco perché sui social si è detto doppiamente deluso e ha spiegato quanto il tema della violenza sia ancora ben lontano dall’essere affrontato adeguatamente. Manila, invece, probabilmente non si aspetta il clamore scatenato dalle sue parole.

"Carlo, un fidanzato fantasma". Soleil Sorge demolita da Alfonso Signorini: la più imbarazzante delle menzogne

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.