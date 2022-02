Gf Vip, orrore contro Noemi dopo Sanremo: "Fucilata nei cog***, tagliatele le corde vocali". Chi si copre di vergogna

07 febbraio 2022 a

L'orrore arriva direttamente dal Gf Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Già, perché le canzoni del Festival di Sanremo sono arrivate anche nella casa più spiate d'Italia. E a Barù proprio non è piaciuto il brano di Noemi, sul quale ha speso delle parole terrificanti.

"Dopo quelle canzoni di Sanremo, che mi volevo sparare una fucilata nei cog***... mamma mia", sbotta in italiano sgrammaticato. Parole che Barù pronuncia nel corso di una chiacchierata con Jessica Selassié. Dunque, su Noemi nello specifico afferma: "Gli devono tagliare le corde vocali" (esatto: gli e non le, anche se non è certo quello il peggio).

Una battutaccia, tanto che anche Jessica gli fa notare: "Non puoi dire queste cose". Per inciso, Noemi ha poi saputo dell'orrore di Barù. E ha scelto di replicare, in modo sintetico e posato: "Non si può piacere a tutti... però perché tutta questa violenza?". Così rispondendo alla domanda di una fan su Instagram.

