Gf Vip, Alfonso Signorini brutale: "Una roba orrenda. Quando bevi vino...", l'accusa più dura a Basciano

Alfonso Signorini contro Alessandro Basciano. E al Grande Fratello Vip scoppiano le scintille. Il ritorno in prima serata porta qualche fibrillazione. “Dici cose orribili a Sophie Codegoni”, urla il conduttore di Canale 5 sul finire della puntata di lunedì 7 febbraio. In onda va un ampio blocco dedicato alla coppia, Sophie Codegoni ed Alessandro Basciano, che negli ultimi tempi si sono avvicinati abbastanza. Ed arriva pure la frecciata di Antonio Medugno, uno degli ultimi arrivati, che si scaglia contro i due: “Sono qua da una settimana e hanno litigato 5 giorni…”.

Alfonso Signorini interviene a gamba tesa nella vicenda, senza mezzi termini. “Da spettatore sentire come tratti Sophie quando butti giù un bicchiere di vino in più è orribile…La riempi di parolacce… È una roba orrenda…”, dice il conduttore. E Basciano parte all'attacco: “Sono successe cose peggiori". L'ex tentatore, insomma, non vuole assolutamente essere accusato di nulla. E parte all'attacco così: “Sono successe cose peggiori qua dentro…”. Signorini, s'arrabbia, rincarando la dose: “Non m’interessa niente…Ribadisco che dire certe cose a una donna è orrendo…Non va bene…”.

Poi interviene Sophie Codegoni che cerca di difendere Basciano, la concorrente tenta di far capire a tutti che non è così come molti possono immaginare. “Lo difendo perché lui sa che sbaglia nei modi…”, dice. Ma ci pensa anche sua sorella a bacchettarlo appena lo incontra per una delle sorprese della serata. “Basta litigare con Sophie”, continua a raccomandargli. “Non ho niente contro di voi, mi piacete…Però cerca di capire perché ci sono questi alti e bassi…Non vanno bene in questa situazione. Non isolarti troppo con Sophie…”. Sembra, adesso, che Basciano sia in forte difficoltà.

